Rave party a Valentano, la donna che ha partorito alla festa e le farmacie rimaste senza siringhe

Continuano ad arrivare dettagli sul rave party a Valentano, nell’alto Lazio sul lago di Mezzano: un rave in cui sono successe le cose più macabre. Due morti, diversi ricoverati e diversi positivi al Covid, anche uno stupro e cani morti abbandonati sotto il sole. C’è anche addirittura una donna che ha partorito durante il rave, con le ambulanze costrette a fare avanti e indietro per le continue segnalazioni. I partecipanti hanno anche finito le siringhe nelle farmacie del paese, prendendo anche delle cose senza poi pagare. Siringhe ovviamente destinate alla droga durante la festa.

Il sindaco proprietario del terreno racconta lo scempio del rave party

Intervistato dal Corriere della Sera, Piero Camilli, imprenditore e sindaco di Grotte di Castro proprietario del terreno occupato abusivamente dai partecipanti al rave racconta quanto ha visto. “Barbari? No, i barbari erano dei combattenti. Questi sono ventenni senza un’educazione. Vorrei parlare con qualcuno dei genitori. Gli racconterei di una graziosa ragazza che ieri sera ho visto defecare in mezzo a una strada di campagna, così, davanti a tutti. Gli direi che qui in paese le farmacie non hanno più siringhe perché sono tutte destinate allo spaccio interno alla festa. Gli spiegherei che a Manciano un negoziante ha denunciato una spesa proletaria: provviste portate via senza pagare”.

“Infine, aggiungerei che si fanno due pesi e due misure – conclude -. Negli ultimi giorni i carabinieri del Nas hanno elevato 190 multe a italiani privi della mascherina. Al raduno in questione , invece, nessuno la indossa. Uno dei partecipanti si è rivelato Covid positivo ma nessuno dice nulla”.

Alla fine oggi sarà l’ultimo giorno

Insomma dopo morti, stupri e contagi Covid il rave party di Valentano è giunto al capolinea. Nella notte infatti molti partecipanti se ne sono andati e oggi c’è la polizia con 20 blindati per controllare una situazione che con il passare dei giorni è andata sempre peggiorando. In teoria il rave party sarebbe dovuto durare fino a lunedì, ma la situazione è davvero degenerata: due morti, diversi contagi Covid, donne violentate e poi tanta droga e tanto alcol.