Un ragazzo inglese è scomparso nel lago di Mezzano durante un rave party di Ferragosto non autorizzato tra Lazio e Toscana. Il ragazzo aveva infatti partecipato al mega rave party non autorizzato che si è tenuto tra Valentano e Latera in provincia di Viterbo, per festeggiare la notte di Ferragosto.

Lago di Mezzano, il ragazzo scomparso durante il rave party

Come riporta Tusciaweb, il ragazzo si è allontanato dalla festa per fare un bagno, ma da quel tuffo in acqua non è più riemerso. Quindi è stato dato subito l’allarme e avviate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale e i vigili del fuoco. I militari stanno passando al setaccio la zona e i pompieri con i sommozzatori sono entrati in acqua. Per ora del ragazzo non c’è traccia. Durante il rave part inoltre due ragazzi sono finiti in coma etilico.

Il rave party bloccato ad Alessandria

Pochi giorni prima un rave party è stato sventato dalla polizia stradale, in collaborazione con i carabinieri, in provincia di Alessandria. Fermato al casello di Casale Sud un camion che trasportava casse e altro materiale per organizzare l’evento. All’interno del mezzo pesante c’erano un palco, strumentazione musicale, casse e tutto l’occorrente per la festa clandestina. Il conducente del furgone era di nazionalità francese e non aveva i documenti per guidare quel tipo di mezzo; gli agenti gli hanno così ritirato la patente. Il camion ora si trova in un deposito autorizzato, dove starà per tre mesi.