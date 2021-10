Musica techno e centinaia di ragazzi a ballare, un mega rave party illegale a Roma in un terreno di aperta campagna al di là del Grande raccordo anulare di Roma, tra ponte Galeria e Vitinia. Un rave che ha chiamato a raccolta nella notte tra sabato e domenica alcune centinaia di giovani. Ma la festa è durata poco. All’alba sono intervenute le forze dell’ordine che hanno spento la musica e identificato tutti i presenti.

Il rave party nel terreno fuori Roma

Diverse le segnalazioni arrivate nelle prime ore del mattino che segnalavo la musica a tutto volume nel quadrante sud della Capitale, ma non si riusciva a identificare il punto esatto da cui proveniva. Ad intervenire nel campo in via Giuseppe Lopez carabinieri e polizia. Così è stato scoperto un vero e proprio rave con centinaia di partecipanti organizzato nel terreno che sembra essere demaniale. I primi a intervenire sono stati i carabinieri di Ostia che hanno bloccato le vie di accesso, hanno chiesto rinforzi, spento la musica. Qualche attimo di tensione, ma poi i partecipanti avrebbero accettato di andar via.

Oltre 300 giovani a rischio denuncia

Identificati oltre 300 partecipanti alla festa illegale in aperta campagna. Rischiano tutti la denuncia per invasione di terreni. Prima di allontanarli sono state verificate le condizioni psicofisiche dei ragazzi per stabilire se potessero mettersi alla guida. I gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all’ausilio della polizia stradale. Sequestrati due mezzi pesanti e un furgone con le attrezzature.