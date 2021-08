Oggi finisce il rave party di Valentano, nell’alto Lazio sul lago di Mezzano: finisce perché arriva la polizia e perché molti partecipanti se ne sono andati. Dai quasi 10 mila sono rimasti solo in 250. Ma ormai i danni sono stati fatti, tra un morto affogato, uno per coma etilico, diversi contagi Covid, diversi stupri e decine di interventi delle ambulanze per abusi di alcol e droga. Ma questo rave party forse non tutti sanno, si sta svolgendo sul terreno di un privato, occupato abusivamente per fare la festa no stop.

Rave part Valentano, la denuncia del proprietario del terreno

“Hanno rotto un cancello per entrare – dice l’uomo -, rubato il gasolio, pezzi di trattore. I cani di chi sta partecipando al rave party hanno ucciso le mie pecore. Vendono eroina e cocaina sul mio terreno e lo Stato ha deciso di trattare? Perdonatemi ma mi vergogno di essere italiano”. Questo perché, come tutti gli abitanti di Valentano, anche l’uomo non ha apprezzato la trattativa e poi l’invio della polizia solo a giochi praticamente fatti. Visto che nella notte migliaia di persone se ne sono andate.

Alla fine oggi sarà l’ultimo giorno

Insomma dopo morti, stupri e contagi Covid il rave party di Valentano potrebbe essere giunto al capolinea. Nella notte infatti molti partecipanti se ne sono andati e oggi arriva la polizia con 20 blindati per controllare una situazione che con il passare dei giorni è andata sempre peggiorando. In teoria il rave party sarebbe dovuto durare fino a lunedì, ma la situazione è davvero degenerata: due morti, diversi contagi Covid, donne violentate e poi tanta droga e tanto alcol.