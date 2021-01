Ravenna, 26enne cade dal tetto di una scuola e muore: ipotesi suicidio. Qualche giorno fa era morto un suo amico

Nella notte un ragazzo di 26 anni è morto cadendo dal tetto di una scuola di Ravenna. La sera, poco prima del tragico ritrovamento, i genitori avevano segnalato la scomparsa del figlio.

La polizia, allertata, aveva dato il via alle ricerche.

L’automobile del 26enne, come racconta Ravenna Today, “è stata ritrovata nel parcheggio che si trova tra lo stadio cittadino e l’Itis Nullo Baldini. Poco dopo la scoperta del cadavere. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal tetto dell’istituto di viale Marconi. Secondo gli inquirenti, nell’episodio non sarebbero coinvolte altre persone”.

Probabilmente, infatti, si è trattato di un suicidio.

Ravenna, 26enne cade dal tetto di una scuole e muore. L’ipotesi suicidio

“Il giovane – racconta sempre Ravenna Today – era amico di Christian Vernocchi, il ragazzo – anche lui di appena 26 anni – che qualche giorno fa era rimasto vittima di un incidente mortale sul lavoro in una discarica Hera a Cervia. Lo scorso 14 gennaio Vernocchi, dipendente di una ditta esterna, era stato colpito violentemente da una ruspa in movimentazione mentre stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera Ambiente; trasportato al Bufalini di Cesena in condizioni critiche, il 26enne era morto poco in ospedale”.

“Mi dispiace come cittadino e come dirigente per un gesto che proviene da qualche situazione sicuramente difficile”, ha commentato il dirigente dell’Itis Antonio Grimaldi, esprimendo la solidarietà della scuola e del personale scolastico alla famiglia e ai conoscenti del giovane morto la notte scorsa.