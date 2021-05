Incidente aereo a Ravenna dove un ultraleggero è precipitato vicino all’aeroporto La Spreta prendendo fuoco al momento dell’impatto con il suolo. Entrambi gli occupanti nel velivolo, pilota e copilota, sono morti.

Aggiornamento ore 13:56.

Aereo ultraleggero precipita a Ravenna: due morti

L’aereo pare abbia tentato un atterraggio di fortuna prima dello schianto al suolo. L’ultraleggero, destinato al trasporto e al lancio dei paracadusti, è precipitato per cause ancora da chiarire in un campo tra la Statale 16 e via Dismano, vicino Ravenna.

Le manovre per l’atterraggio d’emergenza ed evitare lo schianto sono state inutili, l’aereo avrebbe preso fuoco dopo aver centrato una recinzione, per poi terminare la sua corsa contro un capannone agricolo a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e stanno lavorando per recuperare i corpi. Sul posto è arrivato anche il Procuratore capo Daniele Barberini.

E’ intervenuta anche la Polizia Scientifica e l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna, che ha compiuto alcuni passaggi sul luogo dell’incidente per provare a ricostruire con vista dall’alto la dinamica del tragico volo.