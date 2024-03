Ravenna, apprensione per le due ragazze scomparse. L’ipotesi è che siano andate a Napoli

Non sono ancora state rintracciate le due ragazzine di 12 e 13 anni scomparse da mercoledì mattina da Alfonsine, nel Ravennate, dove le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri. L’ipotesi prevalente è quella che le due si siano allontanate volontariamente per raggiungere un’amica nella provincia di Napoli, dove però non sono state trovate. Le ricerche proseguono, dopo la seconda nottata fuori casa e gli appelli dei familiari sui social.

Le prime notizie

Le due ragazze, secondo le prime informazioni, erano state accompagnate dai genitori nell’istituto dove studiano senza però mai entrare a scuola. A quel punto le famiglie si sono rivolte immediatamente ai Carabinieri. L’idea, secondo le forze dell’ordine, è di un allontanamento volontario tanto che le due, sulla base delle celle telefoniche agganciate prima di spegnere gli apparecchi, potrebbero essersi messe in viaggio in treno verso la provincia di Napoli dove abita un’amica, anche se al momento i militari partenopei lì non le hanno trovate