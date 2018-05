RAVENNA – Auto travolge tre marinai che stanno ritornando sulla nave: due vengono feriti, uno muore sul colpo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] E’ tragico il bilancio dell’incidente che si è verificato a Ravenna la sera di domenica 13 maggio.

In via Baiona, nella zona industriale della città, un’auto, una Alfa Romeo 146, è finita su tre uomini che stavano tornando sulla nave su cui lavorano. Uno di loro, un cittadino cinese di 33 anni, è stato centrato in pieno dal veicolo ed è finito nel fosso che costeggia la carreggiata, informa Fanpage

Una ambulanza del 118 è arrivata poco dopo, ma per il giovane marinaio non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Un altro marinaio, anche lui cinese, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso di Ravenna. L’automobilista, un ravennate di 38 anni, è rimasto sotto choc ed è stato sottoposto agli accertamenti di rito per capire se stesse guidando sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Stando ai primi riscontri, l’uomo non avrebbe visto i pedoni e si sarebbe fermato solo dopo circa un chilometro.