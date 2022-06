Ravenna: Bruno Padovani come è morto? La Procura di Ravenna, col pm di turno Cristina D’Aniello, ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato su quanto avvenuto ieri pomeriggio in spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina.

Dove Bruno Padovani, un signore di 82 anni, è morto, dopo aver salvato un bambino in difficoltà in mare. E’ stata fatta in mattinata una ricognizione cadaverica a cui probabilmente seguirà il nulla osta per la salma.

Proseguono le verifiche della Capitaneria di Porto per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il bagno fatale: vento e mare mosso

I quattro ragazzini in acqua, per cui si sono prodigati a soccorrerli anche altri bagnanti, erano quattro fratelli ed erano in spiaggia insieme a due donne e a un neonato.

I quattro sono andati a fare il bagno nonostante le condizioni meteo fossero tutt’altro che ottimali, con vento e mare mosso.