Ravenna, incendio in un cantiere edile in via Trieste: si alza colonna di fumo nero (foto d’archivio Ansa)

Intorno alle 10 di oggi, giovedì 17 marzo, un incendio è divampato in un cantiere edile di Ravenna, in via Trieste, all’altezza del civico 14. Le cause del rogo ancora non sono chiare.

Sul posto si sono arrivati i Vigili del fuoco con partenza, autoscala e botte, che hanno subito iniziato lo spegnimento delle fiamme.

Dal cantiere in questi minuti si è alzata una colonna di fumo nero. Fumo visibile anche da molto lontano.