Un 36enne è stato arrestato a Ravenna con l’accusa di avere deliberatamente investito un ravennate di 39 anni, al culmine di una banale lite stradale. L’uomo è stato portato in carcere in attesa di convalida: deve rispondere di tentato omicidio. Il 39enne ha riportato fratture sparse per una prognosi inziale di 30 giorni.

Ravennna, sfiorata la tragedia dopo lite tra automobilisti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la vicenda è emersa ieri mattina, 22 novembre, verso le 7, orario nel quale gli agenti sono intervenuti in via Trieste in un distributore Agip dove l’ambulanza del 118 aveva appena soccorso il 39enne, apparentemente vittima di un incidente stradale, per poi trasferirlo all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni sebbene non in pericolo di vita. In un primo momento era intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso: ma una volta emerso che non si trattava di incidente stradale, è stata allertata la Questura.

Investe automobilista volontariamente: arrestato

Secondo le verifiche poi svolte, dopo un diverbio stradale tra i due, il 39enne era stato falciato mentre si avvicinava alle pompe di benzina: in particolare il 36enne, inizialmente fermo nei paraggi, era all’improvviso ripartito e anziché abbandonare l’area, aveva invertito la marcia per investire volontariamente la vittima. Presente sul posto all’arrivo dei soccorsi, il sospettato al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto.