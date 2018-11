RAVENNA – Il loro amico ha fatto 18 anni e loro hanno deciso di fargli uno scherzo. Lo hanno legato e gli hanno fatto due clisteri di lassativo, provocandogli un malore. Il ragazzo ha deciso di denunciare i presunti amici e ora i due minorenni dovranno rispondere davanti alla Procura di Ravenna di quanto fatto.

L’aggressione risale allo scorso maggio, quando i quattro amici erano andati a cena per il suo 18° compleanno. Dopo la cena i due amici lo hanno convinto a fare un gioco e hanno usato dello scotch per legargli le mani dietro la schiena. Poi gli hanno fatto due clisteri di lassativo Guttalax e gli hanno dato della carta cosparsa di peperoncino per pulirsi.

Uno scherzo di pessimo gusto e che poteva comportare gravi conseguenze. Il giovane è rimasto sconvolto da quanto subito e così ha deciso di denunciare quelli che credeva suoi amici e compagni di classe. Dall’episodio, il ragazzo è in cura presso uno psicoterapeuta, mentre gli altri compagni di classe sono stati spinti a cambiare sezione dalla scuola per evitare i contatti e sono stati denunciati. Ora dovranno rispondere davanti al giudice del loro comportamento, mentre le accuse nei confronti di un terzo compagno di classe presente al momento dei fatti sono state archiviate.