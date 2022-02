Arrestato un bidello di 35 anni in provincia di Ravenna. L’uomo, che lavora in una scuola superiore della provincia, è accusato di violenza sessuale continuata e pluriaggravata nei confronti di due studentesse di 15 e 17 anni.

Da giovedì scorso si trova ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta della Pm Angela Scorza per pericolo di reiterazione del reato.

Nella giornata di oggi, 1 febbraio 2022, il 35enne, difeso dall’avvocata Giorgia Toschi, sarà ascoltato nell’interrogatorio di garanzia.

Ravenna, le presunte molestie a scuola

La polizia ha ricostruito diversi episodi di presunte molestie. Tra questi, una ragazza sarebbe stata afferrata con forza per i polsi e trascinata invano verso una stanza mentre l’altra sarebbe stata seguita negli spogliatoi.

Le verifiche della squadra Mobile erano scattate dopo una specifica segnalazione arrivata il 10 dicembre scorso sulla casella di posta elettronica della Procura dal dirigente scolastico, a sua volta avvertito da quattro docenti ai quali si erano rivolte non solo le due ragazze ma anche diversi loro compagni per lamentare il comportamento del bidello.

L’uomo, che era stato assunto a tempo determinato, in pochi mesi aveva inoltre accumulato vari richiami per via del suo rendimento professionale. In particolare si sarebbe rifiutato più volte di pulire le aule e in una occasione sarebbe stato sorpreso a dormire sulle panche della palestra tanto che sul suo conto è stato aperto un procedimento disciplinare.