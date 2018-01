RAVENNA – Un corpo senza vita è stato trovato in un fosso in via Dismano, davanti alla fabbrica Mazzotti, a Ravenna. Il corpo è di Ottavio Consulti, il 77enne del quale erano in corso le ricerche da una decina di giorni.

A fianco del corpo dell’anziano, scrive Romagna Noi, c’era la sua bicicletta a bordo della quale era uscito dalla propria abitazione il pomeriggio di domenica 14 gennaio. La bici trovata non era danneggiata n’è c’erano pezzi di bici sull’asfalto o nel fosso.

Una prima ipotesi è che il ciclista sia stato vittima di un incidente. Indagini in corso da parte della Polizia.