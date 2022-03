Una anziana è stata trovata morta all’interno del suo appartamento di via Gardella alle porte del centro di Ravenna. Sul corpo della donna ferite da arma da taglio. Il marito, di qualche anno più anziano, si trova ricoverato in gravi condizioni dopo un volo dal balcone dell’appartamento posto al terzo piano.

Ravenna, uccide la moglie a coltellate poi tenta il suicidio

Al momento non si conoscono le ragioni dell’omicidio-tentato suicidio, che è l’ipotesi più accreditata per l’accaduto. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso assieme ai Pm Daniele Barberini e Marilù Gattelli e il medico legale dell’Ausl Romagna.