Ravenna, un uomo di 50 anni è morto facendo wakeboard. Un uomo di 50 anni è morto praticando wakeboard, in un lago sportivo a Ravenna. È successo nel pomeriggio, intorno alle 15, allo Starwake Cable Park di Porto Fuori, via Berretti, centro di riferimento per la disciplina, una via di mezzo tra lo sci d’acqua e lo snowboard.

L’uomo si sarebbe schiantato contro un ostacolo in acqua. Sono intervenuti il 118 con ambulanza e elicottero, ma il cinquantenne è deceduto sul posto. Sul posto la Polizia e la Medicina del Lavoro. Dell’episodio si occupa la pm di turno Marilù Gattelli.