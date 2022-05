Recanati, colpito dall’elica di un paramotore: morto turista austriaco 65enne

Un turista austriaco di 65 anni è morto colpito dall’elica di un paramotore, la versione a motore del parapendio, all’aviosuperficie ‘Madonna di Loreto’ di Recanati (Macerata).

Le prime notizie

Il 65enne era insieme ad alcuni connazionali e stava effettuando una prova motore quando per cause in corso di accertamento il parapendio si sarebbe girato e l’elica del motore in movimento lo avrebbe colpito al volto. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Civitanova Marche e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il 65enne era in compagnia di alcuni amici;: si trovavano da ieri nella zona e avevano già fatto dei voli con il paramotore.