VICENZA – Una ragazza di 27 anni è morta a causa delle ferite dopo essere precipitata dal balcone della sua casa, al terzo piano di una palazzina a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza.

Non ancora chiare le cause della caduta, secondo i carabinieri che non si sbilanciano dopo i rilievi eseguiti fino alla tarda mattinata. È successo in via Roma, vicino al Municipio.

La ragazza è stata trovata agonizzante a terra sul marciapiede sotto il palazzo in cui abiatava. Il Suem è arrivato sul luogo verso le 4:30 per soccorrere la giovane ma nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto al pronto soccorso di Valdagno per lei non c’è stato niente da fare e verso le sei del mattino è morta.

Quello che all’inizio sembrava un incidente stradale in realtà si è rivelato un dramma dai contorni ancora non ben definiti. La ragazza è infatti caduta dal terzo piano della sua abitazione.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Valdagno. La prima ipotesi è quella dell’incidente ma la conferma non è ancora certa e non è ancora esclusa nessuna pista.