Per Red Ronnie un gesto compiuto quotidianamente da tutti, ossia il rifornimento al distributore self service di carburante, nasconde macchinazioni che servirebbero per schedarci. Il critico musicale è noto per le sue teorie complottiste. Su Red Ronnie Tv, il suo canale YouTube, ha spiegato quello che gli è successo tramutando un gesto comune in qualcosa di inquietante.

Red Ronnie: “Stasera sono andato a fare benzina e…”

“Stasera sono andato a fare benzina. Metto la carta di credito ed avevo a disposizione solo la colonnina otto. Mi chiede fai benziona o diesel? Che ca**o te ne frega? Vogliono associare il mio numero della carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel mi associano diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Noi siamo tutti nel loro algoritmo”.

Per Red Ronnie mettere benzina nasconde un complotto per schedarti

Red Ronnie stupisce ancora. Noto per essere contrario a vaccini e Green Pass in periodo di Covid, ora si occupa delle macchinazioni che potrebbero celarsi dietro un gesto compiuto quotidianamente da milioni di persone.

Gabriele Ansaloni (questo il suo vero nome) è convinto che l’apparecchio per il self service sia progettato per tracciare i dati degli automobilisti.

Molti hanno dato ragione al critico. Altri hanno fatto notare che immagazinare questo tipo di informazioni non sia per forza un delirio complottista.