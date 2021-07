Red Ronnie, Stefano Montanari, Enrico Montesano: il delirio complottista tra De Donno e Zingaretti

Red Ronnie, Stefano Montanari, Enrico Montesano: uno strano triangolo di No Vax. No vax e complottismo, mischiati con illazioni da social. Quindi si va dall’idea che De Donno non si sia ucciso alla bufala che Zingaretti si sia vaccinato quattro volte.

Un delirio complottista, che mette insieme dicerie da basso social al sospetto che il “Sistema” abbia fatto fuori chi non la pensa come “loro”. Loro chi? Loro, ripete più volte Montesano nel suo video. Probabilmente intende Draghi, l’establishment, le case farmaceutiche e chi più ne ha più ne metta. Di certo loro non sono gli oltre 100mila morti di Covid in Italia.

Red Ronnie e Stefano Montanari sulla morte di De Donno

Red Ronnie torna all’attacco dopo la notizia del suicidio di Giuseppe De Donno. L’ex primario di pneumologia dell’ospedale di Mantova è stato il principale fautore della cura con plasma iperimmune per il coronavirus e evoca la resistenza.

L’ex conduttore di Roxy Bar posta un tweet che rimanda a un suo vocale su Telegram dove dice: “Ieri ho ricevuto un messaggio da parte del professor Stefano Montanari con su scritto: ‘Se diranno che io mi sono suicidato, sappi che non è vero”’.

”Io l’ho inoltrato all’avvocato di Comicost, Moriggia, che si batte per la libertà e mi ha detto: ‘Cavolo, bello, da ora in poi tutti i leader della ‘Resistenza’ dichiareranno pubblicamente che non si suicideranno’. Poi l’ho mandato a Montesano e lui ha alzato il tono e mi ha detto: ‘Giusto, cominciamo: ‘Se dovessi essere investito da un’auto sappiate che ho fatto di tutto per schivarla”’.

Montesano e i quattro vaccini di Zingaretti

Montesano, in un video in cui attacca chi critica i No Vax, dice che Zingaretti si è vaccinato 4 volte. Ovviamente non è vero, è una bufala girata sui social e presa per vera senza troppa coscienza critica.

Ecco la replica di Zingaretti su Facebook: “Ho visto che anche Enrico Montesano ha detto in un video social che ho fatto 4 vaccini. Rilancia un falso, visto che si trattava di vecchie foto di campagne antinfluenzali di qualche anno fa”.

“I metodi sono questi. Enrico perché ti sei ridotto cosi? Sei hai le tue idee hai tutto il diritto di esprimerle, ma di infangare gli altri meno. Anzi questo diritto non ce l’hai”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev