Stretta sul reddito di cittadinanza ed invito ai beneficiari a vaccinarsi. Infatti, dal 1 febbraio, sarà possibile entrare nei centri per l’impiego solamente con il Green Pass base (quindi ottenibile anche con un tampone). Ma adesso, per beneficiare del reddito, sarà obbligatoria la frequentazione dei centri per l’impiego. Quindi questo provvedimento potrebbe ‘arruolare’ nuovi vaccinati tra i beneficiari del reddito di cittadinanza perché altrimenti questi cittadini saranno costretti ad ottenere il Green Pass ogni volta con un tampone da pagare. Non il massimo per chi riceve un reddito perché non ha lavoro.

Reddito di cittadinanza, ecco chi rischia di perderlo

Se il beneficiario del reddito di cittadinanza non frequentasse i centri per l’impiego (o perché non è vaccinato o perché non ha voglia di ottenere ogni volta il Green Pass con un tampone a pagamento), il suo diritto decadrebbe. In altri termini, non riceverebbe più il reddito di cittadinanza.

Dalle ultime stime effettuate, sarebbero 100mila i beneficiari senza vaccino. Quindi sarebbero a forte rischio di perdere il reddito. Almeno che non frequentino i centri per l’impiego facendo, e quindi pagando, numerosi tamponi.

Obbligo di Green Pass anche per banche e uffici postali

Ovviamente, l’ultima legge di bilancio non ha introdotto l’obbligo di Green Pass solamente per la frequentazione dei centri per l’impiego ma anche, ad esempio, per andare in banca o in un ufficio postale. Appare difficile fare un tampone ogni volta che c’è necessità di entrare in strutture di ordinaria frequentazione. E’ più probabile che queste strette portino ad un aumento esponenziale dei tamponati.