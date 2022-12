I nuovi limiti al Reddito di cittadinanza posti dalla manovra. Chi riceve un’offerta di lavoro, qulacunque essa sia, la deve accettare o perde l’assegno. L’assegno sarà erogato per 7 mesi e non più per 8. I giovani tra i 18 e i 29 anni avranno l‘obbligo di formazione. Sono questi alcuni dei vincoli posti dal nuovo Governo per accedere a questa misura. La limitazione temporale di 7 mesi rispetto agli 8 originari non è da poco conto: farà risparmiare alle casse dello Stato circa 200 milioni di euro che finiranno ad essere investiti in altre misure decise dal Governo Meloni.

Reddito di Cittadinanza, addio all’offerta di lavoro “congua”

Ad aver fatto sparire la parola “congrua” è stato un emendamento a firma di Maurizio Lupi. In pratica, se non si vuole perdere l’assegno bisognerà accettare la prima offerta di lavoro. Non verranno quindi più prese in considerazione le esperienze e le competenze. In teoria non si terrà più conto nemmeno della distanza del luogo di lavoro e i tempi di trasferimento. Fino ad oggi infatti, venivano stabilite “congrue” le offerte per posti di lavoro entro 80 chilometri dal domicilio. Posti di lavoro raggiungibili in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Il rifiuto di un’offerta di lavoro fa perdere il sussidio

I percettori dovranno quindi accettare qualsiasi offerta per non perdere il sussidio. Si tratta di uno dei passaggi tra i più criticati da sindacato e opposizione. Il ministro del Lavoro Marina Calderone, all’assemblea della Coldiretti, aveva precisato che “chi rifiuta la prima offerta lavoro ha uno stop sul reddito, perché in un contesto complicato il fatto di rifiutare un’offerta vuol dire voler rimanere fuori dai circuiti”. Aggiungendo però che l’offerta deve avere “caratteristiche comunque di accettabilità”. Il ministero del Lavoro fisserà quindi a gennaio i criteri di accettabilità di un’offerta di lavoro. E, come scrive il Corriere della Sera, lo farà nel decreto su Reddito di cittadinanza e politiche attive.

Come pagare l’affitto con il Reddito

Per chi utilizza il reddito per pagare l’affitto, la quota non sarà più a disposizione del beneficiario. Sarà versata direttamente al proprietario dell’immobile. Modifica accolta con favore da Confedilizia.

Obbligo di formazione fino a 29 anni

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha chiesto ed ottenuto che i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell’obbligo, per poter usufruire del Reddito devono iscriversi e frequentare corsi di formazione o terminare l’obbligo scolastico.

Esonero contributi previdenziali

Dal primo gennaio al 31 dicembre, per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato i beneficiari del Reddito di cittadinanza, vedranno aumentare “da 6mila a 8mila euro la soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali”.

