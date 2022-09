Reddito di cittadinanza e bonus 110%, la pacchia sta finendo? Meloni li vuole tagliare

Con l’arrivo del nuovo governo targato centrodestra, ma soprattutto targato Giorgia Meloni, si andrà verso la fine della pacchia reddito di cittadinanza e bonus 110%. L’intenzione della Meloni infatti è quella di tagliare il sussidio e il bonus, visto che entrambi messi insieme richiedono decine di miliardi l’anno. Troppo soldi, spese insostenibili per i costi che serviranno per attuare invece le nuove proposte di Giorgia Meloni, vedi aiuti per le bollette.

Che fine farà il reddito di cittadinanza?

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ci sarà un cambiamento non da poco che poi porterà per forza di cose a una graduale abolizione. Al momento per il reddito di cittadinanza si ricevono 2 proposte di lavoro e, se entrambe la legge le definisce congrue, una delle due va accettata, altrimenti il reddito di cittadinanza si perde. Bene, la Meloni invece vuole farlo perdere se si rifiuta anche solo una offerta di lavoro. Tradotto: o accetti l’unica proposta di lavoro che ti arriva, oppure perdi i soldi mensili del reddito di cittadinanza.

E il bonus 110%?

Sul bonus 110% invece al momento non è ancora chiaro come si voglia intervenire ma quel che è certo è che i 10 miliardi l’anno spesi per il reddito di cittadinanza, e i 35 per il bonus 110% sono insostenibili per i costi delle proposte della Meloni. Ad ogni modo anche per quanto riguarda il bonus, la cosa più probabile è quella di una graduale abolizione. Magari su punterà su una estrema rigidità sul calendario. Tradotto: scadenze per presentare domanda non prorogate. Insomma per chi riceve il tanto discusso sussidio e per chi aveva intenzione di richiedere il tanto chiacchierato bonus sembra proprio che la pacchia stia per finire.