Reddito di cittadinanza, nel 2023 lo perderà un beneficiario su cinque

"La decurtazione della durata - ha spiegato il presidente dell'Istat - coinvolgerebbe in prevalenza i nuclei familiari di ridotte dimensioni (in particolare coinvolge più della metà degli individui soli) e la componente maschile". "Investirebbe quasi la metà dei beneficiari in età compresa fra 45 e 59 anni", ha aggiunto. Inoltre, la riduzione "comprende un terzo" di chi ha fra 18 e 29 anni.

di redazione Blitz

Pubblicato il 5 Dicembre 2022 - 11:59