Reddito di cittadinanza quando finisce? Non quest’anno, ma cambierà da subito

Il viceministro al Lavoro Claudio Durigon, parlando a Radio 24, anticipa che il reddito di cittadinanza “non finirà il 31 dicembre”, ma cambierà da subito.

Reditto di cittadinanza avanti, ma cambierà

Il sussidio quindi non smetterà di esistere il 31 dicembre di quest’anno “ma qualcosa si può progettare fin da subito”, “ne discuteremo con il ministro di rifeirmento, Calderone e anche con la coalizione. Credo che ci sia un’unione di intenti. C’è chi è più drastico ma noi crediamo che la povertà sia un elemento importante in questa fase” ha spiegato il viceministro al Lavoro Claudio Durigon parlando a Radio 24.

“Dobbiamo in qualche modo dare una risposta e costruire un percorso per queste persone; pensare che possa essere un limite solo per la bassa scolarità è sbagliato: vanno affrontati questi temi con corsi di formazione, preparazione, inserimento”, ha affermato poi Durigon. “Certo il reddito non può essere una cosa che si dà a vita a chi può e deve andare a lavorare. La proposta che faremo al tavolo sarà quello di cominciare ad interagire per spronare queste persone a trovare il lavoro. Abbiamo idee ben precise per limitare la tempistica del reddito, con l’obbligo del contratto di lavoro con i centri dell’impiego, obbligo dell’offerta congrua e se non si accetta a casa già la prima volta”, ha spiegato.

Turismo penalizzato col reddito di cittadinanza?

Sul reddito di cittadinanza è intervenuta anche la ministra del Turismo Daniela Santanché a Radio Anch’io su Radio 1: “Nel turismo ci sono meno occupati perché il reddito di cittadinanza ha penalizzato moltissimo il settore. Per questo il nuovo governo vuole aumentare l’assegno per chi è fragile e non è in condizione di lavorare, ma a chi è in condizione di lavorare bisogna dare il lavoro”.

“Che ci sia un problema di salari bassi è vero – ha detto ancora -. Il nuovo governo lavorerà sul cuneo fiscale, per consentire che crescano subito. C’è anche il problema della stagionalità del comparto. Occorre un investimento maggiore sulla formazione del personale e una maggiore correlazione con la scuola. Occorre far capire ai giovani che il turismo può essere una vera opportunità”.

