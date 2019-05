ROMA – Si schianta con la macchina contro gli alberi e muore. Marco Somigli, un giovane di 26 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica 19 maggio sulla strada provinciale 88, a Reggello, in seguito alle gravissime lesioni riportate nello schianto della sua automobile contro alcuni alberi.

Ancora non è chiaro come e perché il ragazzo abbia perso il controllo della macchina.

Marco Donnini lavorava come dipendente del piccolo supermercato COOP di Leccio, a Reggello, ed era molto apprezzato da tutti i suoi colleghi e clienti: “È con grande tristezza nel cuore che la Coop Consumo Leccio – si legge in una nota – informa la popolazione di Leccio che il nostro caro Marco è deceduto stanotte. Si comunica quindi che nel rispetto del nostro amico e della tragedia che sta vivendo la famiglia, il negozio domani (Lunedì 20 Maggio 2019) rimarrà chiuso per l’intera giornata in segno di lutto”.