Cinque arresti a Reggio Calabria per maltrattamenti e per aver provocato la morte di un anziano in una casa di riposo abusiva.

I reati contestati sono maltrattamenti e abbandono di persona incapace, con l’aggravante di aver causato la morte di un ospite. Il Nas di Reggio Calabria, con il supporto del locale comando provinciale dei Carabinieri, sta dando esecuzione all’ordinanza.

Reggio Calabria, arrestate 5 persone: gestivano casa di riposo abusiva

Agli arresti domiciliari sono finiti due titolari e tre dipendenti della struttura. Il gip del tribunale di Reggio Calabria ha emesso il procedimento su richiesta della procura. Atre sette persone sono state denunciate: sarebbero responsabili a vario titolo di esercizio abusivo della professione sanitaria, sostituzione di persona e falsità ideologica.

Reggio Calabria, maltrattamenti nella casa di riposo abusiva

L’inchiesta dei carabinieri dei Nas di Reggio Calabria è partita nel gennaio 2021 quando i familiari di un anziano con gravi patologie hanno denunciato l’episodio dopo il decesso del parente avvenuta dopo il trasferimento dello stesso dalla casa di riposo abusiva all’ospedale.

Proprio per questo motivo, i reati contestati ai due titolari e ai tre dipendenti della struttura abusiva sono aggravati dall’aver causato la morte dell’ospite. L’indagine si è conclusa nel maggio 2021. La casa di riposo si trova al centro di Reggio Calabria.