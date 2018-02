ROMA – Alessandro Marcianò, ex caposala all’Ospedale di Locri e condannato all’ergastolo in via definitiva quale mandante dell’omicidio dell’ex presidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno, continua da anni a percepire ogni mese lo stipendio dalla Asp (l’azienda ospedaliera provinciale). La storia è riportata da Repubblica e altri organi di stampa.

Non è il solo, insiste Repubblica: medici, infermieri e dirigenti finiti in carcere per reati anche gravissimi, tra cui l’associazione a delinquere di stampo mafioso, in questo caso la ‘ndrangheta, risultano ancora stipendiati, la Provincia eroga gli emolumenti come non fosse successo nulla. Cioè non solo non sono sul posto di lavoro per l’ovvia ragione che sono detenuti, ma lo sono per questo tipo di reati.

Come è stato possibile? Per ora, continua Repubblica, si sa soltanto che, al momento di mettere a posto i conti dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, la direzione generale ha scoperto evidenti discrepanze sulle uscite di cassa non giustificate dalla voce corrispettiva: è bastato incrociare i dati, di qua le buste paga, di là l’organico effettivo, per capire che più di qualcosa non tornava. I casi finora accertati, oltre a Marcianò, sarebbero una decina: quantificare il danno erariale è, tuttavia, al momento complicato. Se ne occuperà la Corte dei Conti, anche per capire di chi sia la responsabilità. Perché, questo è sicuro, qualcuno ha chiuso un occhio, se non tutti e due.