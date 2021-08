Reggio Calabria, suicidio ufficiale della Guardia di Finanza in caserma, si è sparato con la pistola d’ordinanza (Foto d’archivio Ansa)

Un suicidio nella caserma della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Un ufficiale si è sparato con la pistola d’ordinanza.

Reggio Calabria, suicidio finanziere in caserma

Tragedia a Reggio Calabria, l’ennesima per le forze dell’ordine. Un ufficiale della Guardia di Finanza, di soli 26 anni, in servizio al comando provinciale, si è tolto la vita. Il giovane militare si è sparato con l’arma di servizio. Il corpo del militare, originario di Caserta, è stato trovato da alcuni colleghi appena arrivati in caserma.

I militari hanno subito chiamato i soccorsi ed è intervenuta un’ambulanza del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane ufficiale. Stando ai primi rilievi del medico il giovane ufficiale si sarebbe suicidato nella tarda mattinata di domenica quando era stato visto rientrare al Comando di via Enotria.

Ennesimo suicidio tra le forze dell’ordine

Purtroppo i suicidi tra le forze dell’ordine continuano a essere all’ordine del giorno. Si tratta di un fenomeno del quale bisognerebbe probabilmente indagare le radici. Cosa spinge ragazzi, uomini e donne che servono il loro paese a gesti così estremi? Sicuramente il mondo della politica e della società civile farebbe bene a porre l’accento su episodi come quello di Reggio Calabria, per evitare che accadano ancora.