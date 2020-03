Reggio Emilia, 33enne va a fare la spesa per fare avance alla cassiera: denunciato

ROMA – Va al supermercato per fare avance alla cassiera. E la cassiera lo denuncia.

Tutto è avvenuto in provincia di Reggio Emilia. A raccontare la storia è l’Agi.

L’uomo, un 33enne della provincia di Parma è finito nei guai: è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza alla Procura reggiana per il mancato rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che limita gli spostamenti.

È accaduto l’altro pomeriggio a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia dove, come in altri territori dell’Emilia-Romagna, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure governative. Nei guai è finito un 33enne di San Polo d’Enza fermato dai militari nel parcheggio di un supermercato del paese dove si era introdotto con il solo fine di fare avance alla cassiera.

È stata proprio la donna ad allertare il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia della stazione di San Polo d’Enza.

Fonte: Agi.

Coronavirus: utti i numeri, fin qui

Dall’11 marzo, giorno dell’entrata in vigore della stretta sugli spostamenti, sono state 86mila le persone denunciate su 1 milione e 800mila controllate. Gli esercizi commerciali monitorati sono 910mila: 2.119 i titolari denunciati. Ieri, indicano i dati del Viminale, le denunce hanno toccato il picco massimo di 11mila, così come anche i controlli (208mila).

Mentre si moltiplicano gli appelli – e talvolta le minacce vere e proprie di sindaci e amministratori locali – a rispettare le prescrizioni per arrivare ad un efficace distanziamento sociale, un manipolo di irriducibili della passeggiata continua dunque ogni giorno a violare la legge nelle città deserte.

La maggior parte delle denunce hanno riguardato spostamenti senza un valido motivo. Un settantenne, ad esempio, fermato a passeggio a piazza di Spagna, ha dichiarato di essere uscito a comprare il giornale, ma proveniva dal quartiere di Colli Albani, alla periferia est della città.

A Firenze un uomo, fermato mentre entrava con la moglie nel parcheggio interrato di un supermercato, ha soffiato a distanza ravvicinata in faccia a un agente della polizia municipale che gli contestava l’accesso in coppia.

E’ stato denunciato. E’ probabilmente la pena prevista dall’articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), cioè arresto fino a tre mesi ed ammenda fino a 206 euro, a non costituire un valido deterrente, come ha lamentato lo stesso capo della polizia, Franco Gabrielli, chiedendo sanzioni più efficaci. In attesa di un giro di vite del Governo, la procura di Milano sta valutando di applicare per l’emergenza Coronavirus l’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, che punisce chi non osserva un ordine “legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva”.

Un reato che prevede una pena congiunta dell’arresto “fino a 6 mesi” e dell’ammenda fino a 400 euro. E che non è ‘oblabile’, come invece l’altro reato, ossia non si può pagare per cancellarlo.

Fonte: Ansa.