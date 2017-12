REGGIO EMILIA – Una figlia l’ha buttata fuori di casa al gelo dopo un litigio. L’altro figlio ha trovato una scusa per non andare a riprenderla in ospedale ma poi si è scoperto che era partito per le vacanze. Entrambi sono stati denunciati per abbandono d’incapace. La loro madre era stata trovata per strada di notte con la temperatura sottozero ed era stata soccorsa dal 118. La vicenda è avvenuta in provincia di Reggio Emilia poco prima di Natale ma è stata resa nota solo ora in a coronamento di una indagine dei carabinieri.

La vittima e protagonista suo malgrado della storia è una donna di 76 anni con problemi motori: viene notata da un passante la sera del 21 dicembre in strada.

Come scrive Claudio Del Frate per Il Corriere della Sera,

l’anziana è intirizzita dal freddo (la temperatura è di 3 sottozero) e dice che sta aspettando un figlio che la venga a riprendere. Passano i minuti (durante i quali la donna viene riscaldata con una coperta e fatta salire su un’auto) ma nessuno si vede; il passante decide allora di chiamare il 118 che porta l’anziana in ospedale. Qui viene a galla il resto della storia: la figlia l’aveva buttata fuori di casa per un banale litigio, il figlio aveva promesso di andarla a riprendere ma non si era fatto vivo (non lo farà nemmeno in ospedale). Si scoprirà poi che quest’ultimo era partito per le ferie.

In un primo momento alla donna viene applicato il «ricovero sociale»: pur non essendoci sintomi che inducono a trattenerla in ospedale, viene ricoverata perché non ha alcun altro posto in cui andare. Solo dopo non facili sforzi i carabinieri di Gattatico (Reggio Emilia) convincono un terzo figlio ad accogliere la mamma e contemporaneamente denunciano gli altri due per abbandono di incapace.