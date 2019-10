REGGIO EMILIA – Un uomo di 84 anni alla guida della sua Fiat Punto ha prima tamponato una moto, ha prima mandato in ospedale i due motociclisti a bordo, poi ha danneggiato altre due macchine e ha fatto schiantare una Volante della Polizia, che aveva cercato di arrestare la sua corsa. E’ accaduto a Reggio Emilia nella mattinata di ieri, domenica 27 ottobre.

Secondo quanto scrive la Gazzetta di Reggio, l’anziano è stato poi bloccato dalla polizia dopo l’inseguimento. Il primo incidente si è verificato tra due località, Bagno e Masone, dove l’uomo ha urtato una moto guidata da un 51enne e con in sella una donna 48enne, finiti a terra dopo l’impatto. L’84enne, probabilmente in stato confusionale, non si è fermato per i soccorsi ed è scappato in direzione Reggio Emilia, urtando nel percorso altre due macchine.

Due volanti della Polizia, avvisate di quanto era accaduto, si sono messe sulle tracce dell’anziano e, individuato, hanno provato a fermarlo. Una delle due però è terminata fuori strada.

Fonte: GAZZETTA DI REGGIO