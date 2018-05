REGGIO EMILIA – Tragedia sfiorata a Villa Cella, a Reggio Emilia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito mentre giocava dopo essersi infilzato sotto l’ascella con il paletto della cancellata del vicino.

Il piccolo è stato subito soccorso dai familiari. Sul posto, riferisce la Gazzetta di Reggio, sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il piccolo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni erano serie, ma non risulta in pericolo di vita. E’ stato comunque ricoverato nel reparto di rianimazione per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.