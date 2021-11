Reggio Emilia, donna trovata morta in un parco: uccisa a coltellate, fermato l’ex compagno (foto ANSA)

Il cadavere di una donna di 34 anni è stato trovato questa mattina, sabato 20 novembre, in un parco pubblico di Reggio Emilia. La vittima è Juana Cecilia Hazana Loayza, originaria di Lima (Perù). Sospettato dell’omicidio, ora in caserma, è l’ex compagno della donna.

Omicidio in un parco di Reggio Emilia

La donna di 34 anni è stata trovata morta questa mattina all’interno del parco di via Patti, una laterale di via Terrachini. A fare la tragica scoperta una residente, che sentiva insistentemente squillare un cellulare senza però capire da dove provenisse il suono. Scesa in cortile, ha visto il corpo e ha immediatamente allertato i carabinieri, intervenuti insieme ai colleghi del reparto scientifico e al magistrato di turno, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani.

Vittima accoltellata, indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni, c’è il sospetto che si possa trattare di omicidio: sul suo corpo vi sono infatti ferite da taglio compatibili con una morte violenta. Gli inquirenti, oltre a repertare ogni minimo dettaglio nei pressi della zona del ritrovamento, stanno ascoltando le testimonianze dei residenti. La donna viveva lì vicino, in via Melato.

L’ex compagno è sospettato per l’omicidio, su cui sono in corso accertamenti. E’ stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio. Nella caserma, anche il pm Maria Rita Pantani.