REGGIO EMILIA – Ladro sfortunato in azione a Reggio Emilia. Dopo aver rubato uno smartphone ha provato a venderlo nei pressi della stazione, ma l'ha offerto proprio alla persona a cui lo aveva sottratto.

Autore del furto un 35enne nordafricano senza fissa dimora. L’uomo è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri del nucleo radiomobile. I militari dell’Arma, allertati dal derubato, hanno recuperano lo smartphone che hanno restituito al proprietario, un ventenne.

Il furto era avvenuto a Reggio Emilia sempre in zona stazione, il 27 luglio. In piazza Marconi il ventenne era stato avvicinato da uno sconosciuto che gli aveva chiesto il cellulare, un Samsung S7, con il pretesto che doveva effettuare una chiamata urgente alla ragazza. Entrato in possesso del cellulare, si era dato alla fuga riuscendo a dileguarsi.

Il 20enne aveva quindi formalizzato la denuncia di furto con poche speranze di tornare in possesso dello smartphone. Il caso ha voluto però che dopo Ferragosto, in Piazzale Marconi, è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha proposto di vendergli uno smartphone.

Dopo aver visto che era il suo cellulare, si è mostrato interessato, ha chiesto tempo e senza farsi notare dallo sconosciuto ha allertato il 112 dei carabinieri di Reggio Emilia. Sul posto è giunta un’auto del Nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia che ha fermato il venditore che è stato denunciato.