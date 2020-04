ROMA – A Reggio Emilia un ragazzo (positivo al Coronavirus) ha violato la quarantena per andare a comprare della droga. Per questo un diciottenne è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di epidemia colposa. E dopo alcune ore è stato fermato di nuovo.

Il ragazzo era a piedi ed è stato fermato da una volante. Agli agenti ha riferito di aver avuto una lite con la madre e quindi di essersi allontanato, raccontando di essere andato a cercare sostanze stupefacenti nonostante fosse positivo al coronavirus – circostanza poi confermata dall’Ausl locale – e quindi in quarantena.

Scattata la denuncia in stato di libertà per non aver ottemperato al decreto governativo in vigore, è stato riaccompagnato nella sua abitazione. Poche ore dopo è stato rintracciato nuovamente fuori casa, su una bici. Una volta riportato a casa con un’ambulanza, è stato multato e accusato di epidemia colposa.