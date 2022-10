Reggio Emilia, trovato il cadavere do un uomo in un laghetto: malore mentre pescava FOTO ANSA

Il cadavere di una persona ritrovato in un laghetto a Reggio Emilia, nella frazione di Pieve Modolena. La vittima, sui 65 anni, era andato a pescare. Intorno alle 18.40 è scattato l’allarme per la scomparsa dell’uomo, rinvenuto poi morto circa due ore dopo nella zona privata dei cosiddetti ‘Laghetti di Pieve’ dove i pescatori si ritrovano abitualmente. A recuperare il corpo il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia con squadra mobile e Scientifica che indagano sull’accaduto. Al momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore che potrebbe aver causato la caduta in acqua del pescatore.

