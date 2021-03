Con il nuovo monitoraggio Iss cambiano ancora i colori delle Regioni con alcune che restano in zona rossa e altre che da zona arancione passano in zona rossa. Ce ne sono poi altre che invece da zona rossa passano in zona arancione. Tutto a partire da lunedì 29 marzo. Scende il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti: il dato sull’incidenza viene confermato nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Aggiornamento ore 12:12.

Regioni in zona rossa e Regioni in zona arancione

Vediamo allora i nuovi colori delle Regioni, partendo da quelle in zona rossa:

Friuli Venezia Giulia 410 contagi su 100mila abitanti

Piemonte con 354 casi su 100mila abitanti

Emilia-Romagna con 351 casi 100mila abitanti

Lombardia con 293 casi 100mila abitanti

Puglia con 292 casi 100mila abitanti

Marche con 284 casi 100mila abitanti

Provincia di Trento con 279 casi su 100mila abitanti

Veneto con 254 contagi Covid per 100mila abitanti

Valle d’Aosta 240 casi 100mila abitanti

Tutte le altre Regioni passano o restano in zona arancione, compreso il Lazio. Anche la Campania, ora in zona rossa, potrebbe passare in zona arancione.

Regioni in zona rossa anche dopo Pasqua

Come riporta La Stampa, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Emilia-Romagna, Marche e Puglia resteranno rosse fino al 12 aprile, perché hanno ancora un’incidenza di casi e un Rt molto alti e per essere promossi occorre avere per due settimane numeri da arancione. Condizione nella quale si troverà la Campania con il monitoraggio del Venerdì santo, che ne consacrerà il passaggio alla fascia arancione a partire dal 7 aprile. Va ricordato che l’intera Italia sarà in zona rossa a Pasqua e Pasquetta (3,4 e 5 aprile). Lo prevede l’ultimo decreto legge approvato dall’esecutivo.

Lazio arancione, scuole aperte da lunedì 29 marzo o da martedì 30 marzo?

Lazio in zona arancione da lunedì, non ce la vorremmo tirare ma ormai sembra probabile. E la logica vorrebbe che da lunedì riprendessero le attività consentite in zona arancione. Tra cui la scuola. E invece sarà di martedì, sempre se sarà, come da ordinanza. Ma qualcuno aveva scritto da subito che le scuole sarebbero state aperte da martedì 30. E non lo scrive qualcuno che passa per caso. Lo scrive il Corriere della Sera, per esempio. E, da calendario scolastico, giovedì 1 aprile le scuole chiudono per le vacanze pasquali. Quindi scuole aperte solo martedì 30 marzo e mercoledì 31.