Regioni colori, chi cambia zona da lunedì: nessuna zona rossa e forse solo tre arancioni

Come di consueto oggi ci sarà l’ordinanza del ministro Roberto Speranza e lunedì alcune Regioni cambieranno colori che alcune che cambieranno zona. Saranno però tutti, o quasi, passaggi positivi visto che se i dati dell’andamento dei contagi saranno confermati non ci saranno più regioni in zona rossa. Inoltre soltanto tre Regioni in zona arancione, tutte le altre in zona gialla.

Zona arancione: Campania, Val d’Aosta e Sicilia

La Campania potrebbe essere l’unica Regione a fare un passo indietro, passando dall’attuale zona gialla a quella arancione. Nella Regione infatti c’è stato un incremento dei contagi Covid nell’ultimo periodo. La Val d’Aosta invece va verso il ritorno in zona arancione a partire da lunedì prossimo. I dati dell’ultima settimana indicano una riduzione del contagio: nella settimana dal 30 aprile al 6 maggio sono stati registrati 187 nuovi casi positivi su 100.000 abitanti, ben lontano dalla soglia dei 250 che hanno fatto scattare la zona rossa. La Sicilia invece dovrebbe rimanere i zona arancione.

Zona gialla: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Bolzano, Trento, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna

Per quanto riguarda la zona gialla abbiamo quattro nuove Regioni rispetto a quelle delle scorse settimane. Si tratta di Sardegna, Basilicata, Calabria e Puglia. Qui gli indici di contagio si sono sensibilmente abbassati nei giorni scorsi, scendendo sotto la soglia dell’uno e quindi consentendo le riaperture previste per la zona gialla come già successo con tutte le altre.

Regioni colori, gli spostamenti e le regole

In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Misure meno restrittive e meno vincoli nella zona gialla. Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regione gialla all’altra. Cambiano le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sé figli minori, di età anche superiore ai 14 anni. Questi spostamenti possono avvenire anche tra regioni gialle differenti e non importa se il viaggio comporti l’attraversamento di una regione arancione o rossa.

In zona gialla nuovi criteri di riapertura per bar e ristoranti che potranno ospitare clienti a pranzo e a cena purché all’aperto. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Dal primo giugno, soltanto in zona gialla, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi.