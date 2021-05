Regioni in zona bianca, Lazio e Lombardia dal 14 giugno? Dal 21 tutta l’Italia. C’è grande attesa per il monitoraggio settimanale del Covid 19 da parte dell’ISS che si terrà come sempre di venerdì. Ma c’è ottimismo perché siamo davanti ad un generale miglioramento dei parametri epidemiologici, anche l’Rt è in calo. E infatti si sta procedendo alla riapertura di diverse attività commerciali. Riaprono i centri commerciali nel fine settimana (da questo sabato) ed anche le palestre al chiuso (da lunedì 24 maggio).

Ceme detto, i dati sono confortanti. Lazio e Lombardia si stanno avvicinando alla soglia dei 50 casi su 100 mila abitanti (soglia che va confermata per tre settimane consecutive per passare in zona bianca). Il Lazio si è attestato a 65 casi, mentre la Lombardia si trova a 67. Se il loro trend verrà confermato, dovrebbero passare in zona bianca dal 14 giugno.

Passiamo ai dati delle altre regioni che ambiscono al traguardo della zona bianca

Come spiegato in precedenza, per entrare in zona bianca è necessario mantenere la media di 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive. Dal 1 giugno saranno bianche Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Dal 7 giugno sarà la volta di Abruzzo, Veneto e Liguria. A seguire l’Umbria con 52 casi, il Lazio è a 65 e la Lombardia a 67 (come spiegato precedentemente).

L’Emilia Romagna con 70 casi poi Sicilia (71), Calabria (74), Marche (76), Piemonte (77), Puglia (78), Toscana (86). Le tre regioni che sono più in difficoltà sono la Campania (103), la Basilicata (106) e la Valle d’Aosta (114). In netto miglioramento la provincia autonoma di Trento (62), meno la provincia autonoma di Bolzano (76).