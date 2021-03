Dieci Regioni in zona rossa da lunedì 15 marzo: sono le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche. Sono queste le Regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che già lo sono e quelle che lo diventeranno in base al peggioramento degli indicatori. Sono invece 8 quelle che sono o diventeranno arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca.

Regioni in zona rossa, tutte quante a Pasqua

L’Italia sarà invece tutta in zona rossa dal 3 al 5 aprile, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le Regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna).

Gli spostamenti nelle zone arancioni

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile (3, 4 e 5 è zona rossa nazionale), nelle Regioni arancioni “è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno”, tra le 5 e le 22, “e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. E’ quanto si legge nello schema di decreto legge sottoposto dal governo alle Regioni. Lo spostamento non è consentito nelle REgioni in zona rossa.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa quindi, esattamente come lo scorso Natale e lo scorso Capodanno. Tutto chiuso, negozi, ristoranti e spostamenti vietati tra Comuni. Rimane ancora da capire se ci saranno delle deroghe per i piccoli Comuni mentre con ogni probabilità sarà consentito andare a trovare un parente o un amico una sola volta al giorno, come era stato a Natale.

Autocertificazione zona rossa da lunedì 15 marzo: scarica il modulo in PDF

Autocertificazione zona rossa da lunedì 15 marzo: scarica il modulo in PDF.

Regioni in zona rossa da lunedì 15 marzo: scuole, bar, ristoranti, negozi, spostamenti

Ma cosa significa in concreto la zona rossa per la maggior parte delle Regioni da lunedì 15 marzo? Sarà di fatto un lockdown. Scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza. Bar, ristoranti e negozi chiusi. Spostamenti limitati, cioè possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno.