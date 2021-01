Se i dati dell’indice di contagio mantengono questo trend domenica alcune Regioni che oggi sono rosse e arancioni potrebbero cambiare colore. Tra queste ci sono Liguria e Veneto che da arancioni potrebbero diventare gialle e la Sicilia che da rossa potrebbe diventare arancione. Stessa cosa anche per Bolzano.

Oggi le 14 Regioni arancioni sono Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Sardegna e Lombardia. Sicilia e Bolzano in zona rossa. Gialle Campania, Basilicata, Molise e Toscana, più la Provincia autonoma di Trento.

Regioni rosse e arancioni, chi cambia colore?

In base alla legge non si può migrare dalla zona rossa alla arancione o dalla arancione alla gialla prima di due settimane. Nell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (periodo 11-17 gennaio) solo Puglia e Umbria hanno registrato ancora dati da zona arancione. Tutte le altre hanno un miglioramento, che se confermato anche questa settimana le porterebbe nella zona gialla, ma alcune Regioni arancioni hanno più possibilità di altre.

In particolare la Liguria, con Rt medio (indice di contagio) sotto 1 e rischio complessivo basso è tra le maggiori candidate a passare in zona gialla da domenica. Ma anche il Veneto, malgrado il rischio moderato, ha registrato nell’ultimo monitoraggio un Rt in forte calo (valore medio 0,81) e un’incidenza di contagi calata a 201 ogni 100mila abitanti, rispetto ai 365 della settimana precedente e ai 454 di quella ancora prima.

Sicilia e Bolzano verso l’arancione

Come riporta Il sole 24 Ore, la Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano sono state confermate sabato scorso in zona rossa. Entrambe però possono aspirare all’arancione da domenica 31 gennaio. I dati dell’ultimo report sono buoni, con Rt in calo in entrambi i casi (soprattutto a Bolzano – sotto 1), anche se il livello di rischio resta alto.

La variante del rosso scuro

Oltre al monitoraggio dell’Iss c’è però anche quello dell’Ue, che ha individuato alcune Regioni italiane come a rischio rosso scuro. Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sono le tre regioni italiane con il rischio di colorarsi di rosso scuro. Se così fosse per gli abitanti ci sarà l’obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell’Ue. Un paradosso, visto che Veneto e Bolzano potrebbero essere nel frattempo alleggerite rispettivamente a gialla e arancione.