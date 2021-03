Regioni rosse che potrebbero cambiare colore e diventare arancioni prima di Pasqua

Da lunedì 15 marzo mezza Italia è passata in zona rossa e lo sarà fino a Pasqua, tutte le altre regioni che non sono rosse invece sono diventate arancioni, a parte la Sardegna. Ma è possibile che alcune regioni cambino colore prima di Pasqua, passando quindi da rosse ad arancioni? Sarà decisivo il monitoraggio di venerdì 26 marzo e vedere gli indici Rt delle singole regioni.

Regioni rosse e regioni arancioni oggi

A oggi abbiamo in zona rossa molte tra le regioni più popolose regioni italiane: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, la Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise. Tutte le altre Regioni (Basilicata, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta) più la Provincia di Bolzano sono in zona arancione. Unica eccezione è la Sardegna che resta in zona bianca. Esiste la possibilità che alcune delle regioni in zona rossa passino in arancione prima di Pasqua?

Arancioni forse, gialle proprio no

Con il monitoraggio del 26 marzo vedremo se alcune regioni potranno abbandonare la zona rossa e diventare arancioni. Gialle è impossibile, anche per le regioni che oggi sono arancioni. Ma è quasi del tutto impossibile anche per le rosse diventare arancioni. Intanto perché il Governo vuole evitare Pasqua liberi tutti, e poi perché gli indici Rt sono ancora troppo alti.

Ecco alcuni esempi: In base ai dati comunicati venerdì scorso, il Veneto aveva Rt a 1,28. Dovrebbe scendere al di sotto di 1,25 per tornare in arancione. Possono teoricamente sperarci anche Lazio e Lombardia. La Lombardia il 12 marzo aveva Rt 1.3 (forbice tra 1.28 e 1.32) . Il Lazio aveva Rt 1.31 (forbice tra 1.27 e 1.36). Devono trascorrere 14 giorni dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ha portato le regioni da fascia arancione a fascia rossa prima che possano essere adottate misure meno restrittive (e non basta il solo dato dell’Rt sotto a 1,25). Occorre vedere se ci sono 5 positivi ogni 100mila abitanti. Meglio rasserenarsi all’idea di un’altra Pasqua in casa.