Regioni zona gialla da lunedì 13 settembre: quelle che rischiano di più oltre la Sicilia

Il 13 settembre due Regioni rischiano di finire in zona gialla: parliamo di Sardegna e Calabria. La Sicilia invece è in zona gialla già dalla scorsa settimana.

Le regole attuali prevedono il passaggio in zona gialla quando si supera la soglia di 50 nuovi casi positivi a settimana su 100mila abitanti, i posti letto occupati in terapia intensiva sono oltre il 10% e i ricoveri in area medica sono oltre il 15%.

Sardegna, aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Aumenta ancora il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il Covid in Sardegna, passato nelle ultime 24 ore dal 13% al 14% (sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre sale al 15% (+1) la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, raggiungendo la soglia critica fissata appunto al 15%. Sono questi i dati forniti da Agenas e che collocano l’isola a rischio zona gialla.

La situazione in Calabria

La Calabria invece resta aggrappata alla zona bianca, e probabilmente lo sarà anche la prossima settimana, visto il tasso di occupazione nelle terapie intensive ben al di sotto del 10 per cento per il momento.

Zona gialla, cosa cambia

Tutte le attività (tranne le discoteche che tra l’altro sono ancora chiuse) in zona gialla sono aperte e non ci sono limitazioni agli spostamenti: ci si può muovere liberamente di giorno e di notte, visto che il coprifuoco è stato abolito lo scorso 21 giugno. La regola più importante è quella di dover indossare la mascherina sempre, anche all’aperto.

In zona gialla c’è inoltre un limite da rispettare per quanto riguarda le persone non conviventi sedute allo stesso tavolo al ristorante. In zona bianca il tetto è sei al chiuso, con le tavolate libere all’aperto. In zona gialla il limite è massimo quattro sia dentro che fuori. La regola ovviamente vale anche per i matrimoni.