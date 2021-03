Regioni zona rossa: Basilicata ci rimane, Piemonte ci sta per diventare. In Sicilia 5 nuove zone rosse

Le Regioni d’Italia in zona rossa, la Basilicata ci rimane, così come la Campania, mentre il Piemonte e il Veneto ci stanno per diventare. Regioni in zona rossa prima che il Governo decida di fare zona rossa nei weekend tutta l’Italia, un po’ come accaduto nel periodo di Natale insomma. Il Lazio rischia di passare da giallo ad arancione.

Aggiornamento ore 13:11.

Regioni zona rossa, la Basilicata ci rimane

In Basilicata i presupposti per istituire la zona rossa a partire dal primo marzo scorso, esistevano ed è, peraltro, impossibile “differenziare una zona al suo interno”. Sono due delle motivazioni che hanno portato il Tar per la Basilicata a respingere un ricorso contro l’ordinanza emessa dal Ministro della Salute il 27 febbraio. Il ricorso voleva ottenere anche l’annullamento dell’ordinanza del presidente della Regione che aveva deciso la didattica a distanza per elementari e prima media dal primo al 5 marzo. Tale parte del ricorso è stata dichiarata improcedibile dal Tar. Quindi la Basilicata rimane zona rossa.

Piemonte e Veneto prossime Regioni in zona rossa?

Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L’Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report che non è ancora arrivato, ha comunicato alla Regione il dato dell’Rt, che è salito all’1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. In base alle ultime disposizioni, una regione passa in zona rossa quando l’indice del contagio, appunto l’Rt, supera l’1,25.

“Per quanto riguarda la classificazione siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre regioni, risetto ai numeri”. Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando che la zona rossa scatta con un Rt a 1.25.

Cinque nuove zone rosse in Sicilia

In Sicilia per il rischio covid scatteranno da venerdì prossimo per 15 giorni 5 zone rosse. Le nuove restrizioni riguardano i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano. Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano. Raffadali in provincia Agrigento. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.