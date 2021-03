Regioni zona rossa e zona arancione, la nuova mappa d’Italia da oggi: regole e spostamenti

Regioni in zona rossa e ragioni in zona arancione in tutta Italia da oggi lunedì 22 marzo: una nuova mappa di colori che vede tutte le Regioni colorate o di rosso o di arancione. La Sardegna infatti lascia la zona bianca e passa in zona arancione, mentre il Molise approda in zona arancione dalla zona rossa.

Oggi entrano infatti in vigore le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, firmate sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. L’ordinanza in scadenza relativa alla zona rossa in Campania è stata prorogata. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Regioni zona rossa e zona arancione, la nuova mappa

Ecco dunque la nuova mappa dell’Italia rispetto alle misure di contenimento. Regioni zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto. Regioni in zona arancione: Val d’Aosta, Sardegna, Molise, Abruzzo, Bolzano, Liguria, Toscana, Calabria e Sicilia.

I colori delle Regioni saranno questi fino a dopo Pasqua, con il sabato, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta tutta Italia in zona rossa. Si può cambiare colore prima di Pasqua? Sì ma è quasi impossibile visti i numeri dei contagi. Di sicuro non cambieranno colore la Sardegna e il Molise, visto che devono passare due settimane dall’assegnazione del nuovo colore. Per tutte le altre c’è la possibilità di cambiare colore lunedì 29, infatti venerdì 26 c’è il nuovo monitoraggio. Cambiare colore e diventare magari arancione per poi tornare rossi 5 giorni dopo per il weekend di Pasqua, appare difficile e complicato.

Regioni zona arancione e in zona rossa, le regole e gli spostamenti

In entrambi i casi sono chiusi bar e ristoranti: vengono consentiti solamente l’asporto e le consegne a domicilio. In zona rossa sono chiusi anche quasi tutti i negozi, così come barbieri e parrucchieri, a differenza della zona arancione. Scuole chiuse in zona rossa per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, mentre in arancione possono restare aperte.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono possibili solamente in zona arancione all’interno del proprio comune. Prevista – solo in arancione e non in rosso – la possibilità di far visita ad amici e parenti per un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata ogni giorno.

Le regole cambieranno di nuovo per i giorni di Pasqua: il 3, 4 e 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa. Sarà comunque consentito uno spostamento al giorno, per un massimo di due persone, verso un’abitazione privata di parenti e amici: movimento consentito all’interno di tutto il territorio regionale.