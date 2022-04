Registro pubblico delle opposizioni anche per i cellulari. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto della Presidenza della Repubblica sul nuovo Registro pubblico delle opposizioni (che riguarda le chiamate nell’ambito del telemarketing), dopo oltre due mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, avvenuta il 21 gennaio.

Registro pubblico delle opposizioni anche per i cellulari

Contro le chiamate pubblicitarie aggressive arriva una soluzione dallo Stato con l’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni anche alle utenze mobili, cioè ai telefoni cellulari. La data per l’iscrizione al Registro anche per la telefonia mobile è il 27 luglio.

Si dovrà accedere al “Modulo Elettronico di Iscrizione” disponibile online. Qui vanno inseriti i dati personali richiesti, specialmente il numero di telefono nel campo “Dati opposizione”. È necessario selezionare quali tipologie di opposizione si vogliono attivare tra “non voglio ricevere pubblicità telefonica”, “pubblicità cartacea” o entrambe le opzioni.

“Mettere fine al telemarketing selvaggio”

La notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo regolamento sul Registro delle opposizioni riceve il plauso del Codacons.

Pollice in su anche da Consumerismo. “Nonostante i gufi, i detrattori e gli oppositori, ecco cosa può fare la politica per i consumatori”, recita una nota, in cui si evidenzia la data del 13 aprile per “l’entrata in vigore del provvedimento che punta a mettere fine al telemarketing selvaggio, anche via ‘robocall’.

I consumatori potranno aggiungere il proprio numero di telefonia mobile nella ‘black list’ per non essere più contattati”, si precisa.