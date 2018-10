ROMA – Antonella D’Agostino ha ottenuto, dopo circa 10 anni dal matrimonio, il divorzio dall’ex capo della mala milanese, Renato Vallanzasca. La D’Agostino, che conosce il bel Renè sin dall’infanzia, ha però voluto ribadire: “Anche ora che non stiamo più insieme continuerò a lottare perché possa uscire dal carcere”.

La ex moglie di Vallanzasca, 70 anni, nata a Mondragone (Caserta), residente a Milano, ha deciso di divorziare circa un anno fa: la procedura, ha spiegato l’ avvocato Ivana Anomali, è stata consensuale ed è stato utilizzata la nuova normativa che non prevede in questi casi il passaggio in Tribunale. Renato Vallanzasca è tutt’ora detenuto nel carcere di Bollate (Milano).

La D’Agostino si era sposata nel 2008, la coppia non ha figli: “Finalmente sono riuscita a divorziare – ha sottolineato all’ANSA – ma umanamente rimarrò sempre legata a Renato e lui potrà sempre contare su di me”.