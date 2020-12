La Repubblica Veneta processa Conte e Mattarella: golpisti col pretesto del Covid. L’Ufficio del Doge conferma

La Repubblica Veneta processa Mattarella e Conte. Oggi, l’autonominatosi e sedicente Repubblica della Serenissima, ha reso nota la procedura di messa sotto accusa del presidente della Repubblica italiana e del presidente del Consiglio.

Riceviamo e pubblichiamo la nota della convocazione dei due imputati dell’Ufficio Dogale. L’ufficio del Doge. Si immagina il processo avverrà in contumacia.

La Repubblica Veneta processa Conte e Mattarella. La nota dell’Ufficio del Doge

“Oggi, 14.12.2020, la Segreteria della “Corte Speciale Criminale” del Tribunale Veneto invia una convocazione urgente agli imputati Mattarella e Conte, per il processo del 19.12.2020.

Dove gli stessi sono accusati di aver attuato, in concorso tra di loro e con il pretesto della crisi sanitaria, un Colpo di Stato. Per l’istaurazione di una Dittatura antidemocratica e antiveneta. Il processo che si terrà a porte chiuse, in località e luogo resi noti solo ai diretti interessati.

Venezia, 14.12.2020″.

L’ufficio dogale, cioè l’ufficio del Doge: resuscitato rispetto al certificato di morte della Serenissima, tradita da Napoleone. E’ del 1797, con il trattato di Campoformio, la fine della Repubblica.

Da Pino Nicotri ricaviamo qualche preziosa informazione, per orientarci in questo corto-circuito temporale dove il tribunale di un doge veneziano chiama alla sbarra Conte e Mattarella.

“L’attuale Maggior Consiglio, autonominatosi nel 2016 e composto da 120 persone (un decimo dei 1.200 dei secoli d’oro), il 22 ottobre dello stesso 2016 ha designato come doge – per la precisione il 121esimo (in numeri romani CXXI) – il venezianissimo Albert Gardin, ex direttore della veneziana Editoria Universitaria”. (fonte Ufficio Dogale)