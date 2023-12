Il rettore dell’università pubblica che si quadruplica lo stipendio: da 25 a 121mila, il 400% in più

Il rettore di Bari non si è fatto fermare dalla polemiche che giorni fa hanno convinto il suo collega salentino a fare un passo indietro. Lo stipendio del rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, passa così da 36 a 121mila euro l’anno. Un incremento di circa il 400%.

A stabilirlo è una delibera approvata dal Consiglio di amministrazione, i cui vertici hanno ottenuto anch’essi un aumento che per tutti parte retroattivamente dal primo novembre 2022.

A Lecce gli aumenti non sono stati approvati

La delibera, nel caso del Politecnico, non è passata dal Senato accademico che invece, all’università di Lecce, aveva potuto esprimere il proprio parere negativo. In Salento, per il rettore Fabio Pollice, era stato previsto un aumento da 25 a 121mila euro annui. La proposta di incremento riguardava anche gli stipendi del prorettore e del quadro dirigenti.

Aumento consentito grazie ai parametri previsti dal Governo

Ma, come sta accadendo per il suo omologo barese, la notizia aveva scatenato un vespaio di polemiche, in particolare quelle della Cgil, che hanno spinto Pollice, lo scorso 13 dicembre, a un dietrofront. Pollice, però, aveva difeso la sua iniziativa, spiegando di avere applicato solo un decreto del governo: “Ho applicato un Dpcm che vale per tutte le università pubbliche. Il Dpcm spiega che è diritto di chi ha delle responsabilità avere un compenso adeguato. Questi compensi possono apparire eccessivi ma non li ho definiti io. Anzi, ho scelto il range più basso. E credo che l’aumento sia giusto perché i dipendenti dell’università sono i meno pagati di tutta la Pubblica amministrazione”.

Come Pollice, anche il rettore del Politecnico avrebbe scelto l’aumento minimo consentito dai parametri previsti dal governo che riguardano bilanci e dimensioni degli atenei. Ma la Cgil ritiene sia “totalmente fuori da ogni contesto sociale, politico ed economico di quel che vive il Paese”.

Cgil: “Si pensi ai precari e a chi guadagna poco per logiche di bilancio”

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale della Federazione lavoratori della conoscenza regionale, Ezio Falco, evidenziano che nelle università italiane “persistono sacche di precarietà, e personale Cel e tecnico amministrativo inquadrato con i livelli più bassi per logiche di bilancio”.

“Riteniamo allo stesso modo inopportuno e grave – proseguono – che vi sia stato un passaggio dei provvedimenti adottati nel solo Cda e non nell’organo di governo collegiale universitario qual è il Senato accademico”. Pertanto i sindacalisti chiedono “un passo indietro” sia al rettore Cupertino sia ai componenti del consiglio di amministrazione”.

Forse dovresti anche sapere che…